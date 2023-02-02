Бориса Щербакова госпитализировали из-за проблем с сердцем на фоне ОРВИ

Борис Щербаков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Актера Бориса Щербакова доставили в Боткинскую больницу из-за кардиологических осложнений после ОРВИ. Об этом РБК сообщил его сын Василий Щербаков.

«Вчера он [Борис] сначала попал в реанимацию по части кардиологии. Ему сделали все тесты — коронавируса нет. Сегодня он позвонил и достаточно бодрым голосом сказал, что его перевели в стационар, состояние стабилизировалось», — сказал сын актера.

Щербакова госпитализировали 31 января. Его супруга Татьяна Бронзова рассказала РБК, что его положили в больницу с положительным результатом теста на COVID.

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