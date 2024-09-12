Суд в Петушках закрыл процесс защищавших Навального адвокатов

Алексей Липцер (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Петушинский районный суд удовлетворил ходатайство гособвинения о проведении закрытого судебного заседания по рассмотрению уголовного дела троих адвокатов, которые защищали оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Интерфакс».

«Провести закрытое судебное заседание», — передает корреспондент агентства постановление судьи Юлии Шиловой.

12 сентября Петушинский районный суд приступил к рассмотрению дела Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвиняют по ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса (участие в экстремистском сообществе).

Сторона обвинения считает, что адвокаты передавали информацию Навальному и от него как руководителю экстремистского сообщества во время пребывания того в колонии во Владимирской области.

Сергунин — единственный из всех, кто признал вину.

Судья закрыл заседание, обосновав свое решение угрозой безопасности участников процесса со стороны экстремистского сообщества.

Сторона обвинения предъявила письмо из Центра противодействия экстремизму МВД. В тексте утверждается, что члены сообщества, которые находятся за границей, могут с помощью иностранных интернет-ресурсов оказать на участников судопроизводства давление и совершить провокации.

Сами подсудимые и их сторона защиты выступили против проведения заседания в закрытом режиме. Адвокаты подчеркнули, что письмо не подкреплено материалами оперативно-разыскной деятельности.

Они добавили, что подсудимым не предоставили госзащиту на фоне угроз, а закрытие процесса противоречит принципу гласности.

Суд арестовал Кобзева, Сергунина и Липцера в октябре 2023 года. 13 октября их задержали после обысков. Адвокаты защищали Навального, который находился в заключении с февраля 2021-го. В августе прошлого года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Дело было связано с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен), который основал оппозиционер. В феврале 2024 года Навальный умер в колонии «Полярный волк».