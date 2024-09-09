В МИД Китая назвали дату и цель поездки Ван И в Петербург
Глава МИД Китая Ван И посетит Санкт-Петербург 11–12 сентября для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает центральное телевидение Китая CCTV.
В ходе встречи планируется обмен мнениями с партнерами по БРИКС «по ситуации в области международной безопасности и основных международных и региональных проблемах», отметила Мао Нин. Кроме того, Ван И проведет «политическую подготовку» к XVI саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Дипломат подчеркнула, что это первый Конгресс национальной безопасности после исторического расширения БРИКС.
4 августа президент России Владимир Путин предложил провести двустороннюю встречу с его китайским коллегой Си Цзиньпинем в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом он заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.
На следующий день посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подтвердил, что главы государств запланировали переговоры на октябрьском саммите БРИКС в Казани.
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