В МИД Китая назвали дату и цель поездки Ван И в Петербург

Ван И (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Глава МИД Китая Ван И посетит Санкт-Петербург 11–12 сентября для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает центральное телевидение Китая CCTV.

В ходе встречи планируется обмен мнениями с партнерами по БРИКС «по ситуации в области международной безопасности и основных международных и региональных проблемах», отметила Мао Нин. Кроме того, Ван И проведет «политическую подготовку» к XVI саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

Дипломат подчеркнула, что это первый Конгресс национальной безопасности после исторического расширения БРИКС.

4 августа президент России Владимир Путин предложил провести двустороннюю встречу с его китайским коллегой Си Цзиньпинем в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом он заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.

На следующий день посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подтвердил, что главы государств запланировали переговоры на октябрьском саммите БРИКС в Казани.