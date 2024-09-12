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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело против украинских военных из-за атаки дронов на автомобиль

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В России возбудили три уголовных дела в отношении украинских военных, которые совершили преступления против мирных жителей в Курской области и, в том числе, подорвали гражданский легковой автомобиль, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Первое дело о совершении террористического акта и покушении на убийство возбудили в отношении военнослужащих 22-й механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Военные, как уточняют в СК со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео, обстреляли из автоматического артиллерийского орудия жителей региона, которые спасались бегством в лес.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Те же военнослужащие подорвали в Суджанском районе Курской области легковой автомобиль. Сделали они это с помощью двух FPV-дронов, к которым были прикреплены взрывные устройства. В результате пострадал водитель машины. Дело возбудили в связи с совершением террористического акта, покушением на убийство и умышленным повреждением чужого имущества.

Кроме того, отдельное дело возбудили против военнослужащей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юлии Лапыч. Следствие считает, что она принимала участие в обстрелах мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Курской области. Ее подозревают в совершении террористического акта, незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Бои в Курской области идут с 6 августа. В тот день на территорию региона прорвались украинские военные. Российский президент Владимир Путин назвал атаку на область «масштабной провокацией». В Киеве целью этой операции назвали улучшение своих позиций на переговорах с Россией, в Москве эту возможность отвергли.

Накануне следователи завели уголовное дело против грузинского наемника ВСУ Ладо Гамсахурдии. По данным СК, он на протяжении длительного времени вербовал, обучал и финансировал других наемных военных, а также сам совершил преступления в Курской области против мирного населения.

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Теги
Курская область Следственный комитет ВСУ уголовное дело легковушка
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