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Общество ,  
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На тренировке в спортцентре в Подмосковье умер 14-летний подросток

Во время тренировки в клубе спортивного фонда молодежи «Характер спортсмена» в подмосковной Истре умер подросток, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По информации газеты, юному спортсмену было 14 лет. Во время занятий подросток побледнел и упал на пол. В секции он занимался более двух лет, уточняет издание.

По данным телеграм-канала Shot, мальчик ходил в клуб шесть лет, был хорошо подготовлен к нагрузкам. Подростку вызвали скорую в конце тренировки.

Причину смерти предстоит выяснить правоохранительным службам, сообщили РБК в пресс-службе Федерации карате России (ФКР). В ведомстве подчеркнули, что в клубе, в котором занимался молодой человек, тренируют карате киокусинкай. Центр не входит в состав федерации карате, добавили в ФКР.

РБК направил запрос в пресс-службу Минспорта Подмосковья, а также директору фонда «Характер спортсмена» и тренеру организации Артуру Мунтяну.

В Свердловской области восьмиклассник умер во время урока физкультуры
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В апреле в одной из школ Асбеста во время урока физкультуры скончался ученик восьмого класса. Школьник пробежал круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо, сел на лавочку, упал и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ребенку первую помощь, бригада скорой помощи провела реанимационные действия, но спасти мальчика не удалось.

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