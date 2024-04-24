В Свердловской области восьмиклассник умер во время урока физкультуры

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В городе Асбесте в одной из школ во время урока физкультуры скончался ученик восьмого класса, сообщила прокуратура Свердловской области.

По предварительной информации, школьник, пробежав один круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо, сел на лавочку, упал и потерял сознание.

«Несмотря на проведение бригадой скорой помощи реанимационных действий подросток скончался», — говорится в сообщении.

Прокуратура проверит, своевременно ли в школе оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана скорая помощь. Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

В марте 2023 года в Санкт-Петербурге во время урока физкультуры умерла ученица седьмого класса. Во время выполнения упражнения «бег змейкой» девочка остановилась, а затем упала, к ней сразу же подошел учитель.

Он попытался привести девочку в чувство и попросил других учеников пригласить школьного медика, тот быстро пришел и оказал ребенку первую помощь. Была вызвана реанимационная бригада, но спасти девочку не удалось.