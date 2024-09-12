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В Швейцарии муж пытался избавиться от тела убитой жены с помощью блендера

Кристина Йоксимович
Кристина Йоксимович (Фото: Kristina Joksimovic / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Житель швейцарского Биннингена убил свою жену, которая была финалисткой конкурса «Мисс Швейцария», и попытался измельчить части ее тела в блендере, сообщает портал Bzbasel со ссылкой на предоставленные федеральным судом материалы дела.

Убийство произошло в феврале 2024 года. Мужчина заявил, что жена напала на него с ножом, а он пытался защититься от нее. Его показания опровергла судебно-медицинская экспертиза.

Специалисты считают, что обвиняемый задушил супругу, а потом расчленил ее тело в прачечной с помощью подручных инструментов. Несколько частей тела он измельчил в блендере и растворил в химикатах. Эксперты также заявили о садистских и социопатических чертах в характере обвиняемого.

В прокуратуре сообщили, что мужчина неоднократно применял насилие к жертве. У пары было две дочери. Обвиняемого арестовали, он подал прошение об освобождении, однако суд отклонил ходатайство.

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Фото:Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Погибшую женщину звали Кристина Йоксимович, сообщает издание New York Post. По информации газеты 20 Minuten, Йоксимович завоевала титул «Мисс северо-западная Швейцария», а в 2007 году стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария». Женщине было 38 лет.

В 2023 году власти Швейцарии заявили о росте случаев домашнего насилия в стране. В первом полугодии в стране зафиксировали почти 20 тыс. подобных преступлений, абсолютное большинство пострадавших — женщины. За шесть месяцев дома были убиты 25 человек.

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Теги
Швейцарии домашнее насилие убийство
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