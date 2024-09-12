В Швейцарии муж пытался избавиться от тела убитой жены с помощью блендера

Кристина Йоксимович (Фото: Kristina Joksimovic / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Житель швейцарского Биннингена убил свою жену, которая была финалисткой конкурса «Мисс Швейцария», и попытался измельчить части ее тела в блендере, сообщает портал Bzbasel со ссылкой на предоставленные федеральным судом материалы дела.

Убийство произошло в феврале 2024 года. Мужчина заявил, что жена напала на него с ножом, а он пытался защититься от нее. Его показания опровергла судебно-медицинская экспертиза.

Специалисты считают, что обвиняемый задушил супругу, а потом расчленил ее тело в прачечной с помощью подручных инструментов. Несколько частей тела он измельчил в блендере и растворил в химикатах. Эксперты также заявили о садистских и социопатических чертах в характере обвиняемого.

В прокуратуре сообщили, что мужчина неоднократно применял насилие к жертве. У пары было две дочери. Обвиняемого арестовали, он подал прошение об освобождении, однако суд отклонил ходатайство.

Погибшую женщину звали Кристина Йоксимович, сообщает издание New York Post. По информации газеты 20 Minuten, Йоксимович завоевала титул «Мисс северо-западная Швейцария», а в 2007 году стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария». Женщине было 38 лет.

В 2023 году власти Швейцарии заявили о росте случаев домашнего насилия в стране. В первом полугодии в стране зафиксировали почти 20 тыс. подобных преступлений, абсолютное большинство пострадавших — женщины. За шесть месяцев дома были убиты 25 человек.