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Военная операция на Украине ,  
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Антонов назвал бесцельной и провокационной атаку Киева на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters
Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область была бесцельной и показала, что договариваться с террористами невозможно, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передает пресс-служба дипмиссии.

«С террористами договариваться невозможно. Их надо уничтожать. Еще сильнее бить с тем, чтобы бесцельная и провокационная, по своей сути, атака территории Курской области никогда не повторилась», — подчеркнул дипломат.

По его словам, мирные инициативы по прекращению огня на востоке Европы невозможны без учета национальных интересов России.

Антонов заявил, что США «довольны гибелью славян» в конфликте на Украине
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Фото:Ethan Swope / Getty Images

Антонов также заявил, что США «довольны гибелью славян» с обеих сторон в конфликте на Украине. По словам посла, Вашингтон пытается наращивать боестолкновение с российскими войсками, чтобы добиться стратегического поражения России, но таким образом только прокладывает «путь к Третьей мировой войне».

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах 21 августа сообщил, что погиб 31 житель Курской области, еще 143 человека пострадали. В регионе объявили режимы ЧС федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организовали вывоз жителей, к 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек.

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