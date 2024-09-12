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Как нефтяной танкер врезался в мост в Костроме. Видео

Появились кадры столкновения нефтяного танкера с мостом в Костроме

Как нефтяной танкер врезался в мост в Костроме. Видео
Video

В Костроме на реке Волге нефтяной танкер «Ленанефть» врезался в железнодорожный мост. На кадрах, которые опубликовали правоохранители, видно, как танкер заходит под пролет моста, но он оказывается очень низким для судна. Конструкции моста на кадрах сносят все надстройки на корабле. Наконец, в конце судно упирается в пролет моста рубкой.

В результате аварии корабль застрял под мостом, а надстройки на корабле оказались сломаны. Судно следовало из Татарстана в Ярославль.

«Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, разлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб», — сообщило Западное следственное управление на транспорте.

Нефтяной танкер врезался в мост в Костроме
Общество
Фото:Zmsutskr / Telegram

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танкер Кострома Волга
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Нефтяной танкер врезался в мост в Костроме
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