Нефтяной танкер врезался в мост в Костроме

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Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на перегоне станции Кострома-Новая — Каримово, сообщила пресс-служба Западного следственного управления на транспорте в телеграм-канале.

Авария произошла на 601-м км Волги, судно следовало из Татарстана в Ярославль.

«Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, разлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи начали доследственную проверку аварии. Обстоятельства произошедшего изучают также сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, в мост врезался танкер «Ленанефть 2029».

Танкер «Ленанефть 2029» предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов I–III классов, в том числе этилированного бензина. Судно построили в Иркутской области в конце 1970-х годов. Порт приписки — Москва.

В конце июля из-за тайфуна «Гаеми» у побережья Филиппин затонул танкер MT Terra Nova с 1,4 млн л мазута. Судно следовало в город Илоило, но перевернулось неподалеку от Манилы.

Топливо разлилось на несколько километров. С места крушения спасли 16 членов экипажа.