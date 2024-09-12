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Общество ,  
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Нефтяной танкер врезался в мост в Костроме

Фото: Zmsutskr / Telegram
Фото: Zmsutskr / Telegram

Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на перегоне станции Кострома-Новая — Каримово, сообщила пресс-служба Западного следственного управления на транспорте в телеграм-канале.

Авария произошла на 601-м км Волги, судно следовало из Татарстана в Ярославль.

«Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, разлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи начали доследственную проверку аварии. Обстоятельства произошедшего изучают также сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, в мост врезался танкер «Ленанефть 2029».

Танкер «Ленанефть 2029» предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов I–III классов, в том числе этилированного бензина. Судно построили в Иркутской области в конце 1970-х годов. Порт приписки — Москва.

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Топливо разлилось на несколько километров. С места крушения спасли 16 членов экипажа.

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Кострома танкер Следственный комитет
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