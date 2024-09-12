Депутат ответил на картинки с вырванным колесом «его» машины в Забайкалье

Фото: agurulev / Telegram

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев опроверг сообщения о том, что попал в аварию в Забайкальском крае. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее он опубликовал видео с автомобилем, у которого вырвало колесо на дороге Мациевская — Краснокаменск. Депутат возмутился состоянием региональной трассы. По его словам, на дороге ямы, вдоль трассы отсутствуют знаки. Местный портал Zabnews сообщил, что в аварию попал сам Гурулев.

Позднее в видеообращении депутат подчеркнул, что в ДТП попал водитель автомобиля, который ехал перед ним.

«[Машина] влетела в большую выбоину и вырвала себе подвеску. К сожалению, эта дорога, региональная, <...> особенно первые 15 км от Забайкальска, она в непотребном состоянии», — сказал депутат.

По словам Гурулева, состояние дороги обсуждали неоднократно, но «делать никто ничего не хочет». Депутат также подтвердил, что он не пострадал.

Гурулев добавил, что связался с попавшим в ДТП водителем. Мужчину зовут Павел, в регион он приехал по делам. С места аварии его забрали местные жители, позднее водитель вернулся за машиной на эвакуаторе.

5 сентября в центре Рыбинска депутат Ярославской областной думы Марина Степанова на внедорожнике китайской модели TANK врезалась в автобус, не уступив ему дорогу. В результате аварии пострадали 10 человек, семерым потребовалась госпитализация. После аварии депутат сообщила, что прошла медицинское освидетельствование — в крови не обнаружили алкоголь.