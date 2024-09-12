На журналиста Сергея Лойко завели уголовное дело

Сергей Лойко (Фото: sergei.l.loiko / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении журналиста Сергея Лойко (признан иностранным агентом в России) возбудили уголовное дело за отсутствие маркировок иноагента в постах в телеграм-канале, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело завели по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

По информации агентства, причиной возбуждения уголовного дела стало неоднократное нарушение Лойко закона о маркировке публикаций.

Лойко был корреспондентом издания Los Angeles Times в Москве, работал в «Новой газете».

Осенью 2022 года Минюст внес журналиста в реестр иностранных агентов. В феврале 2023 года его объявили в розыск.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что общая сумма штрафов, назначенных иноагентам за отсутствие маркировки материалов с момента вступления в силу закона, достигла 1 млрд руб.

По словам главы управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгения Зайцева, с начала года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили 27 тыс. страниц, либо к ним был ограничен доступ.

Такие же действия были предприняты в отношении 1,8 тыс. страниц с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях.