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Сумма штрафов иноагентам за отсутствие маркировки достигла ₽1 млрд

РКН: сумма штрафов иноагентам за отсутствие маркировки достигла ₽1 млрд
Общая сумма штрафов, назначенных иноагентам за отсутствие маркировки материалов с момента вступления в силу соответствующего закона достигла ₽1 млрд. С начала года их оштрафовали более чем на 12 млн руб.

Общая сумма штрафов, назначенных иноагентам за отсутствие маркировки материалов с момента вступления в силу закона, обязывающего проставлять ее, достигла 1 млрд руб., сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникациях Роскомнадзора Евгений Зайцев, выступая на брифинге ЦИК.

«С начала года [на иноагентов] наложено штрафов на сумму более 12 млн руб.», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Зайцева, с начала года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо был ограничен доступ к недостоверной информации с 27 тыс. страниц. То же коснулось 1,8 тыс. страниц, где содержались призывы к участию в несанкционированных мероприятиях.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Иностранным платформам с начала года за неудаление такого контента назначили административные штрафы более чем на 35 млн руб., продолжил Зайцев. Всего с 2021 года на них наложили штрафы более чем на 35,3 млрд руб., сообщил он.

Первая версия закона об ограничении иностранного влияния была принята в России в 2012 году. Он распространялся только на НКО, но уже обязывал их маркировать материалы. Впоследствии закон несколько раз дополнялся и расширялся, его распространили в том числе на физлиц и незарегистрированные общественные объединения. Однако ранее в ведомстве поясняли, что при оценке общей суммы штрафов речь идет о периоде с 2022 года.

С 1 декабря 2022 года действует обобщающий закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно ему, иностранным агентом считается лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее определенную деятельность (таким образом, получение иностранного финансирования перестало быть обязательным условием для признания иноагентом, стало достаточно «иностранного влияния»). Гражданство, а также юрисдикция юрлица не имеет значения.

Статус иноагента приобретается после размещения сведений в реестре иноагентов Минюста. Сейчас в соответствующем перечне ведомства значатся 854 физлица и организации, часть из них исключена из него.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
иноагенты штрафы Роскомнадзор
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