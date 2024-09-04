Суд арестовал имущество дочери генерал-лейтенанта Кузнецова

Юрий Кузнецов (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Военный суд наложил обеспечительный арест на имущество дочери начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который проходит по уголовному делу о взятке, сообщает ТАСС.

«На имущество дочери Кузнецова, в частности квартиру, наложены обеспечительные меры в виде ареста», — сказано в материалах, оглашенных в зале 235-го гарнизонного военного суда, передает корреспондент агентства.

4 сентября в суде рассматривали жалобу Кузнецова на получение следствием данных о его семье без его ведома. Как пишет ТАСС, Кузнецов считает, что арест на имущество его дочери наложили именно из-за этого. Суд отклонил жалобу генерала.

Кузнецова задержали 13 мая. У него конфисковали более 100 млн руб., а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Кузнецов получил взятку в виде земельного участка и дома в Краснодаре от местного предпринимателя Левы Мартиросяна. Тот предложил сделку взамен на заключение контракта по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб.

По данным следствия, это произошло, когда Кузнецов занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он был назначен на эту должность в мае 2010 года. В мае 2023 года Кузнецова назначили руководителем Главного управления кадров Минобороны России.

Кузнецов вину не признает, однако, как пишет ТАСС, сотрудничает со следствием. В августе ему сократили срок ареста до 12 сентября.