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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили украинскую ракету

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

К обломкам ракеты нельзя приближаться, о подобных находках необходимо сообщить экстренным службам, предупредил Смирнов.

Утром 12 сентября в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность. Последний раз предупреждение выпустили в 8:57 мск.

Ночью в Курской, а также Белгородской и Брянской областях сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах 21 августа сообщил, что погиб 31 житель Курской области, еще 143 человека пострадали.

В регионе объявили режимы ЧС федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организовали вывоз жителей, к 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек.

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Курская область Военная операция на Украине Алексей Смирнов
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