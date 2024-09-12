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Военная операция на Украине ,  
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Главный раввин Украины сообщил о гибели своего сына в зоне боев

Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели служившего в ВСУ сына Матитьягу
Сюжет
Военная операция на Украине
Матитьягу Самборский
Матитьягу Самборский (Фото: Chief_rabbi_of_Ukraine / Telegram)

Сын главного раввина Украины Моше Асмана, служивший в вооруженных силах страны (ВСУ), погиб в зоне боев, сообщил сам раввин в своем телеграм-канале.

«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — написал Асман. После церемонии прощания Матитьягу похоронят на еврейском кладбище.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Моше Реувен Асман — главный раввин синагоги Бродского в Киеве и руководитель Всеукраинского конгресса иудеев, а также основатель еврейского поселения Анатевка в Киевской области.

Должность главного раввина Украины он занимает с 2005 года. У Асмана 12 детей, он уроженец Ленинграда. 24 июля 2024 года он сообщил, что его приемный сын Матитьягу Самборский пропал без вести.

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