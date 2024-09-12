Главный раввин Украины сообщил о гибели своего сына в зоне боев
Сын главного раввина Украины Моше Асмана, служивший в вооруженных силах страны (ВСУ), погиб в зоне боев, сообщил сам раввин в своем телеграм-канале.
«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — написал Асман. После церемонии прощания Матитьягу похоронят на еврейском кладбище.
Моше Реувен Асман — главный раввин синагоги Бродского в Киеве и руководитель Всеукраинского конгресса иудеев, а также основатель еврейского поселения Анатевка в Киевской области.
Должность главного раввина Украины он занимает с 2005 года. У Асмана 12 детей, он уроженец Ленинграда. 24 июля 2024 года он сообщил, что его приемный сын Матитьягу Самборский пропал без вести.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать
10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе
Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов