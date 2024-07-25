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У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео

Власти Филиппин допустили крупнейшую аварию из-за затонувшего танкера с мазутом

У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео
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Из-за тайфуна «Гаеми» у побережья Филиппин затонул танкер MT Terra Nova с 1,4 млн л мазута. Судно под филиппинским флагом следовало в город Илоило, но перевернулось неподалеку от Манилы. Власти пытаются локализовать разлив топлива, который протянулся на несколько километров. С места крушения спасли 16 членов экипажа, еще одного ищут, передает ABS-CBN.

Если из танкера вытечет весь мазут, то авария станет крупнейшей в истории Филиппин, предупредил представитель Береговой охраны Армандо Балило.

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Теги
Филиппины Манила танкер мазут тайфун разлив топлива
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