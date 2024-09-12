В РАН предупредили об ударе облака солнечной плазмы 13 сентября

Ночью 13 сентября по Земле с вероятностью 99,9% ударит облако солнечной плазмы, следует из сообщения на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН.

«На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени. Пик бури ожидается в 3-4 часа ночи, когда до планеты дойдет плотное ядро облака», — говорится в сообщении.

Астрономы отметили, что у используемых моделей на этот раз почти отсутствовала вероятность ошибки. Силу ожидаемой магнитной бури они оценили как умеренную — уровень 1-2 по 5-балльной шкале.

В РАН добавили, что высока вероятность северного сияния в средних широтах.

В предыдущий раз выброшенное Солнцем облако плазмы разминулось с Землей 11 сентября — всего на несколько градусов. Тогда астрономы предупредили, что за последние два-три дня Солнце произвело несколько вспышек «умеренной силы», которые еще могут настигнуть планету.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН спрогнозировала столкновение облака плазмы с Землей, это должно было произойти «в семь-восемь вечера» 10 сентября мск. Выброс также должен был спровоцировать на Земле магнитную бурю и полярное сияние.