В Курской области спецназ «Ахмат» за минувшие сутки продвинулся и закрепился на теткинском направлении, а на суджанском уничтожил крупный расчет дрона «Баба-Яга». Об этом сообщил командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, российские бойцы «очень хорошо прошли вперед» на теткинском направлении. На суджанском направлении «Ахмат» уничтожил артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ), бронемашину, несколько пикапов и расчет тяжелого украинского дрона «Баба-Яга».

«Я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах», — сказал Алаудинов.

Украинские беспилотники «Баба-яга» — это переделанные под боевые цели модели сельскохозяйственных дронов, которые оснастили модулями спутниковой связи Starlink. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Изначально их использовали для опрыскивания полей, но после начала военной операции на Украине их стали нагружать в том числе боеприпасами.

Командир спецназа «Ахмат» находится в зоне боевых действий и регулярно отчитывается о ситуации в Курской области. Накануне, 11 сентября, он заявил об освобождении около 10 курских населенных пунктов. Однако о каких территориях идет речь, он не уточнил.