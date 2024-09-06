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Четверть россиян занялись ремонтом сами из-за цен и уверенности в себе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полностью самостоятельно проводить ремонт своей квартиры предпочитают почти четверть россиян. К таким выводам пришли специалисты группы «Ренессанс Страхование» после обработки данных опроса, результаты которого есть у РБК.

Среди главных причин решения делать ремонт самому участники опроса назвали стоимость работ и уверенность в том, что им по силам справиться без участия профессионалов.

Большинство респондентов — 40% — сообщили, что предпочитают смешанный подход к ремонту: часть работ они отдают профессионалам, а часть делают сами.

Полностью доверяют профессиональным строителям 36% участников опроса. А 24% респондентов заявили, что все ремонтные работы в доме выполняют самостоятельно.

Среди причин, по которым респонденты готовы выполнять ремонтные работы самостоятельно, были названы следующие:

  • 27% — уверенность в собственных навыках;
  • 26% — простота и скорость выполнения работ;
  • 26% — желание сэкономить деньги;
  • 21% — желание лично контролировать процесс;
  • 15% — недовольство качеством работ нанятых ремонтников.

В опросе участвовали 1278 жителей из 16 городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование проводилось в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования.

За какие виды работы россияне чаще всего готовы платить профессионалам:

  • 36% — выравнивание стен и полов;
  • 30% — плиточные работы;
  • 29% — электрика;
  • 27% — сантехника;
  • 23% — штукатурка и покраска стен.

Какие виды работ россияне готовы выполнить сами:

  • 41% — замена розеток или их мелкий ремонт;
  • 29% — установка мебели;
  • 22% — монтаж полок и карнизов;
  • 6% — плиточные работы;
  • 5% — выравнивание стен.

Как участники опроса предпочитают контролировать процесс ремонта:

  • 73% периодически проверяют ход работ;
  • 17% полностью доверяют ремонт мастерам;
  • 8% передают контроль за качеством доверенному лицу;
  • 3% пользуются услугами специализированных компаний.

Россияне рассказали, как часто считают нужным делать ремонт
Недвижимость
Фото:Shutterstock

В сентябре 2023 года эксперты «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами» выяснили, что почти каждый четвертый участник их опроса (24%) делал ремонт в своей квартире от двух до пяти лет назад.

Еще 22% респондентов делали ремонт квартиры более десяти лет назад, о промежутке от пяти до десяти лет сказали 18% опрошенных. Год-два назад работы закончили 13%, а для 11% респондентов со времени последнего ремонта прошло меньше года. Еще 12% участников опроса никогда не ремонтировали свое жилье.

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