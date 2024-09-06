Четверть россиян занялись ремонтом сами из-за цен и уверенности в себе
Полностью самостоятельно проводить ремонт своей квартиры предпочитают почти четверть россиян. К таким выводам пришли специалисты группы «Ренессанс Страхование» после обработки данных опроса, результаты которого есть у РБК.
Среди главных причин решения делать ремонт самому участники опроса назвали стоимость работ и уверенность в том, что им по силам справиться без участия профессионалов.
Большинство респондентов — 40% — сообщили, что предпочитают смешанный подход к ремонту: часть работ они отдают профессионалам, а часть делают сами.
Полностью доверяют профессиональным строителям 36% участников опроса. А 24% респондентов заявили, что все ремонтные работы в доме выполняют самостоятельно.
Среди причин, по которым респонденты готовы выполнять ремонтные работы самостоятельно, были названы следующие:
- 27% — уверенность в собственных навыках;
- 26% — простота и скорость выполнения работ;
- 26% — желание сэкономить деньги;
- 21% — желание лично контролировать процесс;
- 15% — недовольство качеством работ нанятых ремонтников.
В опросе участвовали 1278 жителей из 16 городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование проводилось в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования.
За какие виды работы россияне чаще всего готовы платить профессионалам:
- 36% — выравнивание стен и полов;
- 30% — плиточные работы;
- 29% — электрика;
- 27% — сантехника;
- 23% — штукатурка и покраска стен.
Какие виды работ россияне готовы выполнить сами:
- 41% — замена розеток или их мелкий ремонт;
- 29% — установка мебели;
- 22% — монтаж полок и карнизов;
- 6% — плиточные работы;
- 5% — выравнивание стен.
Как участники опроса предпочитают контролировать процесс ремонта:
- 73% периодически проверяют ход работ;
- 17% полностью доверяют ремонт мастерам;
- 8% передают контроль за качеством доверенному лицу;
- 3% пользуются услугами специализированных компаний.
В сентябре 2023 года эксперты «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами» выяснили, что почти каждый четвертый участник их опроса (24%) делал ремонт в своей квартире от двух до пяти лет назад.
Еще 22% респондентов делали ремонт квартиры более десяти лет назад, о промежутке от пяти до десяти лет сказали 18% опрошенных. Год-два назад работы закончили 13%, а для 11% респондентов со времени последнего ремонта прошло меньше года. Еще 12% участников опроса никогда не ремонтировали свое жилье.
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