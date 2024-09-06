Четверть россиян занялись ремонтом сами из-за цен и уверенности в себе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полностью самостоятельно проводить ремонт своей квартиры предпочитают почти четверть россиян. К таким выводам пришли специалисты группы «Ренессанс Страхование» после обработки данных опроса, результаты которого есть у РБК.

Среди главных причин решения делать ремонт самому участники опроса назвали стоимость работ и уверенность в том, что им по силам справиться без участия профессионалов.

Большинство респондентов — 40% — сообщили, что предпочитают смешанный подход к ремонту: часть работ они отдают профессионалам, а часть делают сами.

Полностью доверяют профессиональным строителям 36% участников опроса. А 24% респондентов заявили, что все ремонтные работы в доме выполняют самостоятельно.

Среди причин, по которым респонденты готовы выполнять ремонтные работы самостоятельно, были названы следующие:

27% — уверенность в собственных навыках;

26% — простота и скорость выполнения работ;

26% — желание сэкономить деньги;

21% — желание лично контролировать процесс;

15% — недовольство качеством работ нанятых ремонтников.

В опросе участвовали 1278 жителей из 16 городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование проводилось в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования.

За какие виды работы россияне чаще всего готовы платить профессионалам:

36% — выравнивание стен и полов;

30% — плиточные работы;

29% — электрика;

27% — сантехника;

23% — штукатурка и покраска стен.

Какие виды работ россияне готовы выполнить сами:

41% — замена розеток или их мелкий ремонт;

29% — установка мебели;

22% — монтаж полок и карнизов;

6% — плиточные работы;

5% — выравнивание стен.

Как участники опроса предпочитают контролировать процесс ремонта:

73% периодически проверяют ход работ;

17% полностью доверяют ремонт мастерам;

8% передают контроль за качеством доверенному лицу;

3% пользуются услугами специализированных компаний.

В сентябре 2023 года эксперты «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами» выяснили, что почти каждый четвертый участник их опроса (24%) делал ремонт в своей квартире от двух до пяти лет назад.

Еще 22% респондентов делали ремонт квартиры более десяти лет назад, о промежутке от пяти до десяти лет сказали 18% опрошенных. Год-два назад работы закончили 13%, а для 11% респондентов со времени последнего ремонта прошло меньше года. Еще 12% участников опроса никогда не ремонтировали свое жилье.