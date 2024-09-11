NYT рассказала о серии загадочных видео Мелании Трамп

Мелания Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Супруга кандидата на пост президента США Дональда Трампа, бывшая первая леди Мелания Трамп после нескольких месяцев молчания опубликовала ролики, в которых рассуждает о предстоящих выборах и покушении на своего мужа. Как отмечает The New York Times, серия «загадочных» видео может быть снята для продвижения мемуаров, которые должны выйти в начале октября.

«Я не могу не задаться вопросом, почему сотрудники правоохранительных органов не арестовали стрелка до его выступления? В этой истории определенно есть что-то еще, и нам нужно раскрыть правду», — говорит она в первом ролике, опубликованном в Х. На фоне играет тревожная музыка, а сама Мелания Трамп одета во все черное.

Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на своем предвыборном митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс сделал несколько выстрелов, одна из пуль задела правое ухо политика, других ранений он не получил. При этом погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. Мелания Трамп назвала стрелка «монстром».

В другом видео звучит ее закадровый голос: «Становится все более очевидным, что существуют серьезные проблемы со свободой слова, о чем свидетельствуют попытки заставить моего мужа замолчать».

Мелания Трамп в последний раз появлялась на публике на финальном дне съезда Республиканской партии, 19 июля.