США увеличат денежную помощь Армении более чем в два раза

Джон Алело и Мгер Григорян (Фото: Правительство Республики Армения)

Агентство США по международному развитию (USAID) увеличит денежную помощь Армении более чем в два раза — со $120 млн до $250 млн, сообщила пресс-служба армянского правительства. Документ подписали вице-премьер Мгер Григорян и директор армянской миссии USAID Джон Алело.

Соглашение будет охватывать сферы управления рисками стихийных бедствий, кибербезопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, региональное сотрудничество и торговлю, демократические процессы и инклюзивное экономическое развитие.

Армения ускорила сближение со странами Запада в 2023 году, после того как премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию и ОДКБ в бездействии во время нагорнокарабахского конфликта, по результатам которого вся территория самопровозглашенной республики перешла под контроль Баку. Москва отвергла претензии Пашиняна и выразила надежду решить разногласия.

В июне 2024 года Армения и США повысили отношения до уровня стратегического партнерства, что расширило возможности Вашингтона в предоставлении помощи Еревану для проведения «демократических реформ» и укрепления обороноспособности страны.