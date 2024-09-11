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Политика ,  
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В Тульской области раскрыли сеть борделей

В Тульской области раскрыли сеть борделей
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Тульские правоохранительные органы раскрыли сеть притонов для оказания интимных услуг, которые работали под видом массажных салонов, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным МВД, интимные салоны располагались в Туле и Новомосковске. Их организовали четыре жителя региона, один из которых ранее был судим за мошенничество.

Полицейские установили, что злоумышленники создали сайт и распечатали рекламные листовки для поиска клиентов. «Стоимость услуг варьировалась от 5 тыс. до 30 тыс. руб. за час. <...> Приблизительный доход за весь период незаконной деятельности предварительно оценивается в сумму около 80 млн руб.», — отметили в МВД.

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Фото:РБК

Оперативные мероприятия провели сотрудники СОБРа и полиции, уточнили в Росгвардии. Во время обысков они изъяли 800 тыс. руб., документы, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, записи с камер видеонаблюдения, а также прайс-листы. Следователи завели дело по статье об организации занятия проституцией — ст. 241 Уголовного кодекса. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.

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Бордель проституция Тульская область
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