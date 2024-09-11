Латвия запретила въезд Марии Марковой из «Женского стендапа»

Мария Маркова (Фото: mmarkova87 / VK)

МИД Латвии объявил российского стендап-комика Марию Маркову персоной нон-грата, сообщила глава внешнеполитического ведомства Байба Браже.

«Я приняла решение включить Марию Маркову, пропагандистку российского телеканала ТНТ, в список нежелательных лиц для Латвии <...> и ввести бессрочный запрет на въезд», — написала она в Х.

Маркова — актриса и комик, участница передачи «Женский стендап» на ТНТ. Она должна была выступить с сольным концертом в Риге 13 сентября. На сайте сервиса по продаже билетов говорится, что концерт отменен.

Это не первый раз, когда Латвия вводит санкции против граждан России. Так, в марте 2023 года МИД страны включила в черный список 35 россиян, в том числе певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Надежду Бабкину, телеведущую Леру Кудрявцеву, комика Станислава Старовойтова и других.