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Политика ,  
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Латвия запретила въезд Марии Марковой из «Женского стендапа»

Латвия объявила персоной нон-грата комика «Женского стендапа» Марию Маркову
Мария Маркова
Мария Маркова (Фото: mmarkova87 / VK)

МИД Латвии объявил российского стендап-комика Марию Маркову персоной нон-грата, сообщила глава внешнеполитического ведомства Байба Браже.

«Я приняла решение включить Марию Маркову, пропагандистку российского телеканала ТНТ, в список нежелательных лиц для Латвии <...> и ввести бессрочный запрет на въезд», — написала она в Х.

Маркова — актриса и комик, участница передачи «Женский стендап» на ТНТ. Она должна была выступить с сольным концертом в Риге 13 сентября. На сайте сервиса по продаже билетов говорится, что концерт отменен.

Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной и SHAMAN'у
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Ярослав Дронов (SHAMAN)

Это не первый раз, когда Латвия вводит санкции против граждан России. Так, в марте 2023 года МИД страны включила в черный список 35 россиян, в том числе певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Надежду Бабкину, телеведущую Леру Кудрявцеву, комика Станислава Старовойтова и других.

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Теги
комик Латвия персона нон-грата запрет на въезд
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