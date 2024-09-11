Прокурор Парижа сообщила о поведении освобожденного из-под стражи Дурова

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров сотрудничает с судебными органами во Франции и соблюдает все условия контроля его пребывания в стране, заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

«Это полностью укладывается в рамки сотрудничества с судебными органами в настоящее время», — цитирует ее ТАСС. Так прокурор ответила на вопрос, отмечается ли Дуров в комиссариате полиции и соблюдает ли все условия судебного контроля, на которых его отпустили из-под стражи.

Беко добавила, что расследование в отношении Дурова начали в связи тем, что Telegram игнорировал запросы французских следователей. Кроме того, такое решение было принято с целью показать, что в виртуальном мире «развивается организованная преступность».

По словам прокурора, для этого в стране создали закон, по которому к ответственности можно привлекать за администрирование платформ для незаконных действий.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, в тот день он вернулся из Азербайджана. Бизнесмен проходит по нескольким обвинениям, среди которых — отказ от сотрудничества со спецслужбами. Жандармерия считает, что это делает основателя Telegram соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве, которое осуществлялось с помощью его платформы.

28 августа суд отпустил Дурова из-под стражи, запретив ему покидать Францию и обязав раз в две недели отмечаться в полиции, а также внести залог в размере €5 млн.

Сам бизнесмен пообещал улучшить борьбу с «вредоносными постами и каналами».