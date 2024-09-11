 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Минкультуры подтвердили запрет на прокат фильма «Рыжий»

Кадр из фильма &laquo;Рыжий&raquo;
Кадр из фильма «Рыжий» (Фото: Hype Film)

Организации «ХАЙП ФИЛЬМ» отказали в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Рыжий» об уральском поэте, который покончил с собой, сообщили РБК в Минкультуры.

Решение обосновали подпунктом «з» пункта 19 «Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он предполагает соответствующий отказ «в иных определенных федеральными законами случаях».

Минкультуры не пустило в прокат фильм о поэте Борисе Рыжем
Общество
Фото:кадр из фильма «Рыжий»

Накануне в кинокомпании «Пионер» сообщили, что фильм «Рыжий» об уральском поэте Борисе Рыжем не выйдет в прокат в назначенный день, 12 сентября, так как не получил прокатное удостоверение. В начале сентября показы киноленты отменили в нескольких российских городах, в частности — в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать», — сообщили в «Пионере», добавив, что проблемы с прокатным удостоверением «решаемые».

«Приемный, но любящий сын поэзии русской». Вспоминаем Бориса Рыжего
Life
Уральский поэт Борис Рыжий&nbsp;

Поэт Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году, затем переехал в Екатеринбург. Его стихи публиковались в разных литературных журналах. В 2001 году в возрасте 26 лет он покончил с собой.

Фильм о поэте снял режиссер Семен Серзин. Он же работал над кинолентами «Человек из Подольска», «Лермонтов» и «Петровы в гриппе». Главную роль в фильме «Рыжий» исполнил вокалист «Макулатуры» и «Ночных грузчиков» Евгений Алехин.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минкультуры поэт фильм прокатное удостоверение
Материалы по теме
Роскомнадзор назвал причину блокировки фильма «Горбатая гора»
Общество
Times объяснила задержку с выходом новых фильмов о Джеймсе Бонде
Технологии и медиа
Минпросвещения объяснило «список ремейков» советских фильмов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Стрелков рассказал о двух отказах в отправке на военную операциюПолитика, 14:26
«РИА Новости» сообщило об уничтожении группы ВСУ у курской ГордеевкиПолитика, 14:26
Рябков счел эскалацией намерение США позволить Киеву бить вглубь РоссииПолитика, 14:22
Прокурор Парижа сообщила о поведении освобожденного из-под стражи ДуроваОбщество, 14:20
Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и АбхазииПолитика, 14:17
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это теперь сделатьНедвижимость, 14:14
Газлайтинг и само-газлайтинг: как распознать и остановить разрушениеPro, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор сообщил о трех сбитых беспилотниках в Мурманской областиПолитика, 14:12
Соболев поблагодарил «Зенит» за теплый прием после перехода из «Спартака»Спорт, 14:09
МВД накрыло сеть узлов связи для подмены номеров телефонных мошенниковОбщество, 14:08
«Черные» юристы атакуют ваш бизнес: что поможет защититьсяPro, 13:55
Группа «Аэрофлот» объявила операционные результаты за август 2024 годаПресс-релиз, 13:50
Forbes узнал об «отчаянной» нехватке новой бронетехники в бригадах ВСУПолитика, 13:48
Банк России и Минфин обсудят применение стейблкоинов в ВЭД. Каковы рискиКрипто, 13:44