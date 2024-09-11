В Минкультуры подтвердили запрет на прокат фильма «Рыжий»

Кадр из фильма «Рыжий» (Фото: Hype Film)

Организации «ХАЙП ФИЛЬМ» отказали в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Рыжий» об уральском поэте, который покончил с собой, сообщили РБК в Минкультуры.

Решение обосновали подпунктом «з» пункта 19 «Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он предполагает соответствующий отказ «в иных определенных федеральными законами случаях».

Накануне в кинокомпании «Пионер» сообщили, что фильм «Рыжий» об уральском поэте Борисе Рыжем не выйдет в прокат в назначенный день, 12 сентября, так как не получил прокатное удостоверение. В начале сентября показы киноленты отменили в нескольких российских городах, в частности — в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать», — сообщили в «Пионере», добавив, что проблемы с прокатным удостоверением «решаемые».

Поэт Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году, затем переехал в Екатеринбург. Его стихи публиковались в разных литературных журналах. В 2001 году в возрасте 26 лет он покончил с собой.

Фильм о поэте снял режиссер Семен Серзин. Он же работал над кинолентами «Человек из Подольска», «Лермонтов» и «Петровы в гриппе». Главную роль в фильме «Рыжий» исполнил вокалист «Макулатуры» и «Ночных грузчиков» Евгений Алехин.