Александра Маслякова проводили аплодисментами
В Москве в концертном зале «Планета КВН» завершилась церемония прощания с многолетним ведущим передачи Александром Масляковым. Его проводили аплодисментами.
На церемонию прощания пришли в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Екатерина Стриженова, юмористы Гарик Харламов и Вадим Галыгин, певица Пелагея.
Телеведущий умер 8 сентября, ему было 82 года.
После прощания Маслякова должны похоронить на Новодевичьем кладбище.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
В Перми произошло обрушение в жилом доме
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России
Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов