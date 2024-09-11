Александра Маслякова проводили аплодисментами

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В Москве в концертном зале «Планета КВН» завершилась церемония прощания с многолетним ведущим передачи Александром Масляковым. Его проводили аплодисментами.

На церемонию прощания пришли в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Екатерина Стриженова, юмористы Гарик Харламов и Вадим Галыгин, певица Пелагея.

Телеведущий умер 8 сентября, ему было 82 года.

После прощания Маслякова должны похоронить на Новодевичьем кладбище.