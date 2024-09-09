Стала известна дата прощания с Александром Масляковым

В концертном зале «Планета КВН» 11 сентября пройдет прощание с Александром Масляковым, после чего тот будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили госагентства. Телеведущий умер 8 сентября в возрасте 82 лет

Александр Масляков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Прощание с Александром Масляковым состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в окружении телеведущего.

Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

РБК обратился за комментарием в ММЦ «Планета КВН».

Телеведущий умер 8 сентября в возрасте 82 лет.

Карьера Маслякова на телевидении началась в 1964 году. Тогда же он стал ведущим юмористической программы КВН. Последние две игры провел в 2022-м, когда вторично заболел коронавирусом и был вынужден уйти на самоизоляцию. По данным телеграм-канала Mash, после перенесенной болезни у Маслякова обнаружили неоперабельную опухоль в легких. Перед смертью он находился в отделении паллиативной помощи столичной больницы в Москве в окружении семьи, писали «КП» и Shot.

Телеведущий носил звание заслуженного деятеля искусств России, в 2021-м стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» за «значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу». Президент Владимир Путин отмечал, что Масляков смог сделать КВН уникальным явлением, которое объединило молодежь.