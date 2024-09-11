Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приехал в Киев

Валерий Залужный (Фото: James Manning / Reuters)

Бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приехал в Киев, сообщает издание «Страна».

Залужный был запечатлен вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми на фото, которое опубликовало издание.

Блинкен и Лэмми прибыли на Украину 11 сентября, в день, когда там проходит саммит «Крымская платформа». В страну уже приехали президент Литвы Гитанас Науседа, глава сената Чехии Милош Выстрчил, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и спикер парламента Молдовы Игорь Гросс.