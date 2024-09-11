Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретил ВСУ песней на вокзале

Сергей Михалок (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Основатель белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой», солист рок-группы Brutto Сергей Михалок встретил украинских военных, приехавших на вокзал в Киеве, песней. Видео с выступлением Михалка опубликовали в аккаунте Brutto в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Михалка, уже два года по прибытии поездов из Краматорска в Киев регулярно звучит песня коллектива «Ляпис Трубецкой». Он отметил, что музыканты исполнили ее для украинских военных вживую 5 сентября, чтобы поднять их боевой дух.

В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню «Не быць скотам» («Не быть скотом») «Ляписа Трубецкого» в список экстремистских материалов.

Михалок поддерживал Украину в конфликте с Россией с самого начала военной операции. Он был лидером группы «Ляпис Трубецкой» с 1990 по 2014 год, после этого Михалок выступает в составе созданного им коллектива Brutto. Он постоянно проживает в Киеве, в августе 2020 года ему присвоили звание заслуженного артиста Украины.