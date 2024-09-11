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Военная операция на Украине ,  
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Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретил ВСУ песней на вокзале

Вокалист «Ляписа Трубецкого» Михалок на вокзале встретил бойцов ВСУ песней
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Михалок
Сергей Михалок (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Основатель белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой», солист рок-группы Brutto Сергей Михалок встретил украинских военных, приехавших на вокзал в Киеве, песней. Видео с выступлением Михалка опубликовали в аккаунте Brutto в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Михалка, уже два года по прибытии поездов из Краматорска в Киев регулярно звучит песня коллектива «Ляпис Трубецкой». Он отметил, что музыканты исполнили ее для украинских военных вживую 5 сентября, чтобы поднять их боевой дух.

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В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню «Не быць скотам» («Не быть скотом») «Ляписа Трубецкого» в список экстремистских материалов.

Михалок поддерживал Украину в конфликте с Россией с самого начала военной операции. Он был лидером группы «Ляпис Трубецкой» с 1990 по 2014 год, после этого Михалок выступает в составе созданного им коллектива Brutto. Он постоянно проживает в Киеве, в августе 2020 года ему присвоили звание заслуженного артиста Украины.

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