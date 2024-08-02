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Совфед разрешил тратить до 10 тыс. руб. из остатков маткапитала

Сенаторы одобрили инициативу о выплате остатков материнского капитала на сумму до 10 тыс. руб. Теперь законопроект должен рассмотреть президент, ранее он положительно оценил эту идею
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Совфед одобрил поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые позволяют расходовать остатки материнского капитала на сумму до 10 тыс. руб. Трансляция пленарного заседания велась на сайте верхней палаты.

«В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объеме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты», — говорится в документе.

Эта поправка появилась ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В документе также предусмотрена ежемесячная прибавка к выплатам инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет в размере 1,2 тыс. руб. с 1 января. Исключением станут инвалиды с детства I группы. Выплату пообещали увеличить на районный коэффициент и ежегодно индексировать. Ее оформление будет проходить в беззаявительном порядке.

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press
Госдума одобрила в третьем окончательном чтении этот законопроект 24 июля. Теперь инициатива должна поступить на подпись президенту Владимиру Путину.

В начале июня глава государства положительно оценил идею о выплате остатков материнского капитала. «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, — сказал он. — Для начала сделаем это — 10 тыс. А потом посмотрим».

Размер материнского капитала в 2024 году составляет 631 тыс. руб. при рождении первого ребенка, 834 тыс. руб. — при рождении второго ребенка.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Совет Федерации законопроект маткапитал выплата
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