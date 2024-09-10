Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ на курском направлении
Российские военные уничтожили отремонтированный украинский танк, а также одну боевую бронированную машину и одну пушку противника на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, операторы дронов спецназа «Ахмат» уничтожили танк ВСУ, который восстановили украинские военные на суджанском направлении. Он также добавил, что накануне украинские войска опять «пытались продавиться».
«Работа идет, где-то иногда противник продавливается на определенных участках, на какие-то метры, где-то наши продавливаются, то есть идет вот эта качеля туда-сюда, ну поэтому уничтожение противника тоже идет активными темпами», — сказал он.
Алаудинов находится в зоне боев в Курской области, в которую 6 августа вторглись ВСУ.
Он отмечал, что «никто не собирается останавливаться» и отдавать Украине территорию Курской области.
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