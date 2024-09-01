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Общество ,  
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В Ессентуках почти 20 санаториев остались без воды

Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press
Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press

В Ессентуках частично ограничено водоснабжение, сообщила пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

Перебои с подачей воды возникли из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

«Специалисты <...> «Межрайводоканал» сегодня ведут аварийно-восстановительные работы на водоводе (диаметром 400 мм) в районе санатория «Шахтер», со стороны улицы Железнодорожная», — говорится в сообщении.

Воды нет в домах на десяти улицах и в 19 санаториях. Ограничения водоснабжения коснулись 300 абонентов, сообщили в «Ставрополькрайводоканале». Для местных жителей организуют подвоз воды.

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В конце августа во Владивостоке возникли перебои с водоснабжением после отключения электричества. Аварии произошли на насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская». 17 августа в городе полностью восстановили водоснабжение.

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Теги
санатории Ставропольский край водоснабжение Ессентуки
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