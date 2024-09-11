Названы дата и место прощания с композитором Григорием Ауэрбахом
Прощание с композитором и профессором Российского института театрального искусства ГИТИС Григорием Ауэрбахом пройдет в Москве 13 сентября, сообщила пресс-служба учебного заведения в телеграм-канале.
Церемония начнется в 11:00 мск в Учебном театре ГИТИС по адресу: Большой Гнездниковский пер., дом 10.
Мероприятие продлится два часа, затем композитора повезут на Востряковское кладбище, где состоятся похороны. В 17:00 мск состоится поминальный обед.
О смерти композитора стало известно накануне. Ауэрбах родился 13 октября 1950 года в Москве. Он преподавал в ГИТИСе более 20 лет — с 1996 года. В институте композитор был музыкальным руководителем мастерских на факультетах эстрады, режиссуры и новых направлений сценических искусств.
Пресс-служба театра сообщала, что Ауэрбах сочинил музыку для 80 театральных постановок, сериалов и художественных фильмов, а также написал учебное пособие по ансамблевому пению.
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