Названы дата и место прощания с композитором Григорием Ауэрбахом

Прощание с композитором и профессором Российского института театрального искусства ГИТИС Григорием Ауэрбахом пройдет в Москве 13 сентября, сообщила пресс-служба учебного заведения в телеграм-канале.

Церемония начнется в 11:00 мск в Учебном театре ГИТИС по адресу: Большой Гнездниковский пер., дом 10.

Мероприятие продлится два часа, затем композитора повезут на Востряковское кладбище, где состоятся похороны. В 17:00 мск состоится поминальный обед.

О смерти композитора стало известно накануне. Ауэрбах родился 13 октября 1950 года в Москве. Он преподавал в ГИТИСе более 20 лет — с 1996 года. В институте композитор был музыкальным руководителем мастерских на факультетах эстрады, режиссуры и новых направлений сценических искусств.

Пресс-служба театра сообщала, что Ауэрбах сочинил музыку для 80 театральных постановок, сериалов и художественных фильмов, а также написал учебное пособие по ансамблевому пению.