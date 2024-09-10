Умер композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

Профессор Российского института театрального искусства ГИТИС, композитор Григорий Ауэрбах, преподававший на кафедре саунд-драмы, умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба театра.

«ГИТИС выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Львовича. О дате прощания мы сообщим позже», — написано в телеграм-канале ГИТИСа.

Григорий Львович Ауэрбах родился 13 октября 1950 года в Москве. В 1960 году его семья переехала в Минск. Там Григорий Ауэрбах учился в музыкальной школе при Белгосконсерватории по классу скрипки и фортепиано. В 1965 году он поступил в Минское музыкальное училище по специальности теория музыки, которое окончил спустя четыре года, а в 1969 году — в Московский Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (окончил в 1974 году по классу композиции).

Ауэрбах преподавал в ГИТИСе более 20 лет. Он был музыкальным руководителем мастерских на трех факультетах учебного заведения: эстрады, режиссуры и новых направлений сценических искусств.

Как отмечает пресс-служба театра, Ауэрбах сочинил музыку для 80 театральных постановок, сериалов и художественных фильмов, написал учебное пособие по ансамблевому пению.

8 сентября в Тюмени скончался директор и художественный руководитель молодежного театра «Ангажемент» Леонид Окунев, ему было 75 лет.