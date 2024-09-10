SpaceX запустила на орбиту корабль с экипажем из четырех туристов
Американская космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре туриста. Трансляцию запуска провели в аккаунте SpaceX в соцсети X.
Запуск коммерческой миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома Центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 12:24 мск.
В рамках миссии впервые в истории в открытый космос выйдут непрофессиональные астронавты. Они сделают это в скафандрах, разработанных SpaceX. По плану длительность полета составит пять суток.
Проект Polaris Dawn был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом. В 2021 году он подписал со SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn — первый из них.
Среди космических туристов — сам Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA, главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.
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