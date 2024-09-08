На заводе АвтоВАЗа в Тольятти произошел пожар
На формовочной линии завода АвтоВАЗа в Тольятти произошел пожар, погибших и пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-центре АвтоВАЗа.
«Прибывшими подразделениями установлено, что горит формовочная линия на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 120 человек, на работу предприятия данная ситуация не повлияла», — говорится в сообщении компании.
Для тушения пожара привлекли 80 человек и 25 единиц техники.
Завод начали строить в 1966 году, спустя четыре года стартовал выпуск ВАЗ-2101. Сейчас здесь находится основное производство АвтоВАЗа. По итогам 2023-го компания выпустила 374 тыс. автомобилей. Предприятие расположено на Южном шоссе, 36 в Автозаводском районе Тольятти.
Ранее о пожаре во втором корпусе металлургического производства АвтоВАЗа писал телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. По его данным, все сотрудники успели эвакуироваться.
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