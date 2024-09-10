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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон назвал приоритетом для США обеспечение Украины средствами ПВО

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Военная операция на Украине
Патрик Райдер
Патрик Райдер (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Для США приоритетом военной поддержки для Украины является обеспечение ее средствами противовоздушной обороны (ПВО), заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Воздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось», — сказал Райдер во время брифинга, трансляция которого велась на странице Минобороны США в X (бывший Twitter).

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Ранее, 6 сентября, Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн. В частности, в него вошли ракеты RIM-7, средства ПВО, ракеты Stinger и боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву. Власти России не раз подчеркивали, что она не изменит ход военной операции и является препятствием для начала мирных переговоров.

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