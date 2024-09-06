Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

6 сентября действующий президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, сообщил Пентагон. О предыдущем пакете поддержки на сумму $125 млн Вашингтон объявлял в августе

Чарльз К. Браун-младший, Ллойд Остин и Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

США подготовили для Киева военную помощь на сумму $250 млн, заявил глава штаб-квартиры американского оборонного ведомства Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.

«Президент Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — сказал глава Пентагона.

По его словам, такие меры поддержки позволят удовлетворить потребности Киева. В заседании принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что его стране необходимо еще больше оружия.

23 августа агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон подготовил для Киева очередной пакет военной помощи на сумму $125 млн.

Россия осуждает любую военную помощь стран Запада Украине. В Москве не раз подчеркивали, что это является препятствием для начала мирных переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят ситуацию в зоне боевых действий.