Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине
США подготовили для Киева военную помощь на сумму $250 млн, заявил глава штаб-квартиры американского оборонного ведомства Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.
«Президент Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — сказал глава Пентагона.
По его словам, такие меры поддержки позволят удовлетворить потребности Киева. В заседании принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что его стране необходимо еще больше оружия.
23 августа агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон подготовил для Киева очередной пакет военной помощи на сумму $125 млн.
Россия осуждает любую военную помощь стран Запада Украине. В Москве не раз подчеркивали, что это является препятствием для начала мирных переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят ситуацию в зоне боевых действий.
Первые комментарии Павла Дурова после задержания
В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине
Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
ЦБ ввёл ограничения на снятие иностранной валюты
Россияне нарастили покупку валюты в 2,5 раза
Первые подробности о кроссовере Chery Tiggo 9 в России
Знарок получил работу в клубе НХЛ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов