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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Глава Пентагона Остин анонсировал военную помощь Украине на сумму $250 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
6 сентября действующий президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, сообщил Пентагон. О предыдущем пакете поддержки на сумму $125 млн Вашингтон объявлял в августе
Чарльз К. Браун-младший, Ллойд Остин и Владимир Зеленский
Чарльз К. Браун-младший, Ллойд Остин и Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

США подготовили для Киева военную помощь на сумму $250 млн, заявил глава штаб-квартиры американского оборонного ведомства Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.

«Президент Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — сказал глава Пентагона.

По его словам, такие меры поддержки позволят удовлетворить потребности Киева. В заседании принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что его стране необходимо еще больше оружия.

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Ллойд Остин и Владимир Зеленский

23 августа агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон подготовил для Киева очередной пакет военной помощи на сумму $125 млн.

Россия осуждает любую военную помощь стран Запада Украине. В Москве не раз подчеркивали, что это является препятствием для начала мирных переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят ситуацию в зоне боевых действий.

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