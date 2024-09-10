ЦАХАЛ опубликовала видео из туннеля в секторе Газа, где убили заложников

Video

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала съемки из туннеля под Рафахом, где были найдены тела шести убитых заложников, сообщила армейская пресс-служба.

Среди погибших был обладатель израильского и российского гражданства Александр Лобанов, который в день нападения ХАМАС на Израиль, 7 октября 2023 года, работал на музыкальном фестивале. Тела уже извлекли из подземного туннеля и доставили в Израиль. ЦАХАЛ назвала имена и других убитых: Кармель Гат, Эден Йерушалми, Херш Голдберг-Полин, Альмог Саруси и Ори Данино.

По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, все доказательства из туннеля изъяты для расследования и экспертизы. «Мы изучаем материалы и отслеживаем каждую зацепку, чтобы выследить террористов, ответственных за это отвратительное убийство», — добавил он.

Израиль возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Боевики заявили, что они погибли в результате израильской атаки.