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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ опубликовала видео из туннеля в секторе Газа, где убили заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ опубликовала видео из туннеля в секторе Газа, где убили заложников
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала съемки из туннеля под Рафахом, где были найдены тела шести убитых заложников, сообщила армейская пресс-служба.

Среди погибших был обладатель израильского и российского гражданства Александр Лобанов, который в день нападения ХАМАС на Израиль, 7 октября 2023 года, работал на музыкальном фестивале. Тела уже извлекли из подземного туннеля и доставили в Израиль. ЦАХАЛ назвала имена и других убитых: Кармель Гат, Эден Йерушалми, Херш Голдберг-Полин, Альмог Саруси и Ори Данино.

По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, все доказательства из туннеля изъяты для расследования и экспертизы. «Мы изучаем материалы и отслеживаем каждую зацепку, чтобы выследить террористов, ответственных за это отвратительное убийство», — добавил он.

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Фото:Raneen Sawafta / Reuters

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