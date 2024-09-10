ЦАХАЛ опубликовала видео из туннеля в секторе Газа, где убили заложников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала съемки из туннеля под Рафахом, где были найдены тела шести убитых заложников, сообщила армейская пресс-служба.
Среди погибших был обладатель израильского и российского гражданства Александр Лобанов, который в день нападения ХАМАС на Израиль, 7 октября 2023 года, работал на музыкальном фестивале. Тела уже извлекли из подземного туннеля и доставили в Израиль. ЦАХАЛ назвала имена и других убитых: Кармель Гат, Эден Йерушалми, Херш Голдберг-Полин, Альмог Саруси и Ори Данино.
По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, все доказательства из туннеля изъяты для расследования и экспертизы. «Мы изучаем материалы и отслеживаем каждую зацепку, чтобы выследить террористов, ответственных за это отвратительное убийство», — добавил он.
Израиль возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Боевики заявили, что они погибли в результате израильской атаки.
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