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Мишустин освободил Руслана Давыдова от должности замглавы ФТС

Руслан Давыдов
Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова освободили от должности. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

В документе указано, что Давыдов перейдет на новый пост.

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Руслан Давыдов

Давыдов родился в 1960 году в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). В 1984 году окончил Московский инженерно-физический институт, трудился в научно-исследовательских учреждениях системы Министерства среднего машиностроения СССР.

В таможенных органах Давыдов работал с 2008 года. Он занимал ряд должностей, в том числе советника и главного советника руководителя ФТС. Заместителем главы службы он стал в 2012 году, через пять лет его назначили первым замом главы ведомства.

С февраля 2023-го по май 2024 года Давыдов был врио главы ФТС.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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