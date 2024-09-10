Суд оштрафовал сервисы Start и «Амедиатека» за пропаганду ЛГБТ

Фото: Piero Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры Start и «Амедиатека» по статье о распространении «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Компанию «Стар медиа ТВ» признали виновной в нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП: распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Сервис получил штраф в размере 3 млн руб.

ООО «А Сериал», владеющее сервисом «Амедиатека», оштрафовали по ч. 3 ст. 6.21 КоАП также на 3 млн руб.

РБК обратился за комментариями в оба онлайн-кинотеатра.

Летом 2023 года Черемушкинский суд Москвы вынес решение о штрафе в отношении сервиса Start на 3,7 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ. Кинотеатр попал под санкции из-за фильма «Идеальные незнакомцы», на котором стояла маркировка «16+» вместо отметки «18+».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

10 сентября Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 7 млн руб. за пропаганду педофилии. Также сервису присудили штраф на 3 млн руб. по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.