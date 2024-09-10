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Два самолета столкнулись на взлетной полосе в аэропорту Атланты

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Самолет авиакомпании Delta Air Lines крылом задел хвост воздушного судна авиакомпании Endeavour Air на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Атланты, сообщила пресс-служба Delta Air Lines.

Следовавший в Токио Airbus A350 едва не врезался в самолет CRJ-900, который должен был вылететь в Луизиану, во время выруливания. Оба воздушных судна получили повреждения.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, их отправят к месту назначения другими рейсами. Всего на борту двух самолетов находились более 270 человек.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило о начале расследования ЧП, сообщает Sky News.

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Фото:Soeren Stache / ZB / Global Look Press

В начале сентября пассажирский лайнер Boeing 787, который летел из Индии в Великобританию, совершил срочную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Экстренная посадка произошла из-за отказа в одном из двигателей воздушного судна. У самолета произошел отказ автомата тяги, сообщил собеседник агентства ТАСС в экстренных службах.

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