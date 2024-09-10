Разрушения и пожар: последствия атаки дроном многоэтажки в Раменском

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В ночь на 10 сентября произошла атака дронов на Московскую область, в Раменском один из беспилотников попал в жилой дом, там начался пожар. Как уточнял глава Подмосковья Андрей Воробьев, возгорание возникло на 11–12 этажах дома в Спортивном проезде, погибла женщина, трое пострадали. Еще один дрон врезался в многоэтажку на Высоковольтной улице, один человек пострадал.