Жительницу Тосканы арестовали за убийство ограбившего ее мигранта
Жительницу итальянского города Виареджо в регионе Тоскана задержали за убийство ограбившего ее мигранта из Алжира, сообщает газета Nazione.
По версии следствия, 8 сентября мужчина по имени Саид Малкун напал на Чиницию Даль Пино с ножом и отобрал у нее сумочку. Женщина не стала вызывать полицию, а самостоятельно выследила преступника и трижды переехала его на автомобиле.
Подозреваемую выследили по камерам видеонаблюдения, задержали и обвинили в предумышленном убийстве. 11 сентября состоится первое заседание по делу. Даль Пино 65 лет, она является владелицей пляжного ресторана.
По данным издания Il Mattino, Малкун скончался в больнице от полученных травм. Мужчина был бездомным, полиция арестовывала его за кражи из автомобилей и магазинов.
Италия неоднократно депортировала Малкуна на родину, однако мужчина возвращался. Всего он прожил в Италии десять лет, в том числе в Риме и Болонье.
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