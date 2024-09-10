Глава Севастополя рассказал о звонках Зюганова на фоне выборов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о неоднократных звонках руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова по поводу результатов партии на выборах в городе.
На выборах в заксобрание региональное отделение КПРФ в Севастополе получило менее 6% голосов избирателей. В местный парламент войдет только один депутат-коммунист. Зюганов раскритиковал голосование в Севастополе и заявил, что КПРФ «5% нарисовали».
Развожаев назвал заявление лидера КПРФ клеветой. По словам губернатора, Зюганов звонил ему с незнакомого номера.
«Как и любой другой адекватный человек, трубки с незнакомых номеров я не беру. После того как соратник Зюганова позвонил и сообщил, что Геннадий Андреевич не мог до меня дозвониться, я перезвонил, и мы отлично поговорили», — написал Развожаев.
Он отметил, что Зюганов очень переживал о ходе выборов. При этом пятипроцентный барьер партия КПРФ в Севастополе преодолела, подчеркнул губернатор города.
8 сентября состоялся единый день голосования в России. В частности, глав выбирали в 23 российских регионах. После подсчета голосов победу на выборах себе обеспечили либо действующие губернаторы, либо врио, предложенные президентом.
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