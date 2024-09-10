Власти Австралии рассмотрят запрет подросткам пользоваться соцсетями

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Правительство Австралии готовит законопроект о защите детей от онлайн-угроз, сообщает пресс-служба правительства.

В стране могут установить минимальный возраст, с которого ребенку разрешат пользоваться интернетом и соцсетями. Законопроект планируют принять до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«Мы знаем, что социальные сети наносят социальный вред и лишают детей настоящих друзей и настоящего опыта. Австралийская молодежь заслуживает лучшего, и я поддерживаю их и всех австралийских родителей в защите наших детей», — заявил Альбанезе.

По информации Reuters, в законопроекте речь идет о возрасте от 14 до 16 лет. Принятие законопроекта сделает Австралию одной из первых стран в мире, которые вводят возрастное ограничение в социальных сетях, отмечает агентство.

В конце 2015 года аналогичный запрет пытались ввести в странах Евросоюза, однако проект не приняли из-за жалоб на ограничение прав несовершеннолетних в интернете.

Летом 2023 года министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. По словам министра, после того как ребенка «захватывают» социальные сети, ему очень сложно вернуться в реальный мир. В этом смысле важно проводить работу и с родителями, сказал тогда глава Минпросвещения.

Кравцов рассказал, что своей 15-летней дочери он на день рождения подарил кнопочный телефон, а у его восьмилетнего сына вообще нет телефона.