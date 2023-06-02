Глава Минпросвещения посоветовал не пускать в интернет детей до 15 лет

Сергей Кравцов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями, заявил «Первому каналу» министр просвещения России Сергей Кравцов.

«До 15 лет — период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение», — сказал он. По словам Кравцова, после того как ребенка «захватывают» социальные сети, ему очень сложно вернуться в реальный мир. В этом смысле важно проводить работу и с родителями, считает глава Минпросвещения.

Своей 15-летней дочери он на день рождения подарил кнопочный телефон, а у его восьмилетнего сына вообще нет телефона, рассказал министр.

Опрос «VK Добро» и «Дети Mail.ru» показал, что у половины российских детей есть аккаунты в соцсетях. В Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в свою очередь, выяснили, что собственный смартфон есть у трети российских детей от трех до шести лет, а в возрастной категории 12–14 лет доля детей с такими гаджетами составляет уже 90%. По данным специалистов института, у 97% подростков в возрасте 14–17 лет есть аккаунт по меньшей мере в одной социальной сети.