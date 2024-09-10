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В лаборатории РАН заявили о движущемся к Земле облаке плазмы с Солнца

Глава лаборатории РАН Богачев: к Земле летит облако плазмы с Солнца

Выброшенное Солнцем плазменное облако может достичь Земли к вечеру 10 сентября, возможны магнитная буря и полярное сияние, сообщил RT руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, выброс плазменного облака произошел на Солнце 7 сентября. Богачев отметил, что обычно такие облака доходят до Земли за двое-трое суток, поэтому «в семь-восемь вечера» 10 сентября оно может достигнуть планеты.

На Земле началась магнитная буря
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«Кроме бури, выдаем прогноз на полярное сияние, поскольку связанные явления», — рассказал ученый. При этом, он подчеркнул, что вероятны несколько сценариев развития событий.

Как отметил Богачев, «в целом» облако движется мимо планеты, но его край все равно должен задеть Землю. Однако этого может и не произойти.

«Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее», — сообщил собеседник издания.

Облако плазмы достигало Земли 4 августа около 11 утра по московскому времени. Тогда выброс был не очень сильным, однако планета столкнулась с плотным локальным образованием внутри облака. Вечером того дня в северных регионах России можно было наблюдать северное сияние. Оно возникло в результате магнитной бури, уровень которой был между средним и сильным.

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