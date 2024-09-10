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Патриарх Кирилл освятил отреставрированный 180-летний храм в СПбГУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил открытый после реставрации храм святых апостолов Петра и Павла, расположенный в здании Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Работы по реставрации помещений церкви начались в декабре 2023 года на средства ПАО «Газпром». Все работы <...> были выполнены за шесть месяцев», — говорится в сообщении.

На богослужении присутствовали первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Медведев подарил храму икону Иоанна Кронштадтского, а Беглов принял участие в церемонии присвоения патриарху Кириллу звания «Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета».

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Фото:пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Церковь святых апостолов Петра и Павла была создана в 1837 году при реконструкции здания Двенадцати коллегий. Сам храм обустроен в центре здания на третьем этаже.

В 1919 году церковь была закрыта. В 80-х в ней провели частичную реставрацию и разместили внутри Музей истории университета. С 1996 года в церкви начались еженедельные богослужения. В 2000-х годах в храме вновь провели ремонт, а в 2019 году помещение церкви полностью освободили от музейной экспозиции.

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Теги
патриарх Кирилл Санкт-Петербург СПбГУ храм Церковь
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