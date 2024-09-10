Патриарх Кирилл освятил отреставрированный 180-летний храм в СПбГУ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил открытый после реставрации храм святых апостолов Петра и Павла, расположенный в здании Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«Работы по реставрации помещений церкви начались в декабре 2023 года на средства ПАО «Газпром». Все работы <...> были выполнены за шесть месяцев», — говорится в сообщении.
На богослужении присутствовали первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Медведев подарил храму икону Иоанна Кронштадтского, а Беглов принял участие в церемонии присвоения патриарху Кириллу звания «Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета».
Церковь святых апостолов Петра и Павла была создана в 1837 году при реконструкции здания Двенадцати коллегий. Сам храм обустроен в центре здания на третьем этаже.
В 1919 году церковь была закрыта. В 80-х в ней провели частичную реставрацию и разместили внутри Музей истории университета. С 1996 года в церкви начались еженедельные богослужения. В 2000-х годах в храме вновь провели ремонт, а в 2019 году помещение церкви полностью освободили от музейной экспозиции.
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